В Петербурге пятый день снижается заболеваемость коронавирусом

В Петербурге за последние сутки выявлено 264 случая заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это отражено в статистике, опубликованной 15 июля на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Ежедневный прирост случаев коронавируса в России составил 6422. COVID-19 выявляют по всей стране. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве (628), а Петербург по этому показателю обосновался на второй строчке. Количество новых заболевших за сутки в городе упало до уровня 3 июля (263) после нескольких дней снижения. С начала пандемии в Петербурге насчитали 28 406 заразившихся коронавирусом.
Общее число случаев COVID-19 в России выросло уже до 746 369, что остается четвертым результатом мире. Больше заболевших только в Индии (936 тысяч), Бразилии (1,92 миллиона) и США (3,4 миллиона). Большинству подхвативших COVID-19 россиян (523 249) удалось выздороветь, а для 11 770 он закончился летальным исходом.