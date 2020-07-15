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15.07.2020 10:47
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В Петербурге пятый день снижается заболеваемость коронавирусом

В Петербурге за последние сутки выявлено 264 случая заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это отражено в статистике, опубликованной 15 июля на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Ежедневный прирост случаев коронавируса в России составил 6422. COVID-19 выявляют по всей стране. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве (628), а Петербург по этому показателю обосновался на второй строчке. Количество новых заболевших за сутки в городе упало до уровня 3 июля (263) после нескольких дней снижения. С начала пандемии в Петербурге насчитали 28 406 заразившихся коронавирусом.

Общее число случаев COVID-19 в России выросло уже до 746 369, что остается четвертым результатом мире. Больше заболевших только в Индии (936 тысяч), Бразилии (1,92 миллиона) и США (3,4 миллиона). Большинству подхвативших COVID-19 россиян (523 249) удалось выздороветь, а для 11 770 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (12)

Марти МакФлай
Кстати, а вот где те умники, кто в июне грозил пальчиком, что после парада и обнулений всех опять на карантин закроют?
Алекс99
Исходя из того, что информация о числе заболевших обнародуется на основе числа полученных положительных результатов ПЦР-тестов, а срок ожидания результатов тестов в Петербурге составляет 3-4 недели, — правильно ли я понимаю, что сегодня мы узнали о том, что примерно месяц назад в городе заболели 264 человека (но это не точно))?
sheriff02
Вас вот вообще не смущает, что все предыдущие 4 дня вы говорили, что она не меняется или растет? Вы что то уж такую дичь стали писать, что пора к вам больше не заходить
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