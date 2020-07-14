«Газпром» впервые за пять лет проработал квартал в убыток

Отчет российской газовой компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале этого года показал убыток впервые с 2015 года.



«Величина убытка, относящегося к акционерам ПАО «Газпром», составила 116 249 миллиона рублей за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, по сравнению с прибылью 535 908 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года», — сообщается 14 июля в документе, опубликованном на сайте концерна.

За указанный период чистая выручка от продажи российского газа в Европу и другие страны составила 459 484 миллиона рублей, что на 377 912 миллионов рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, уменьшилась прибыль от продажи газа в страны бывшего Советского Союза и внутри России.