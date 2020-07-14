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14.07.2020 10:56
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«Газпром» впервые за пять лет проработал квартал в убыток

Отчет российской газовой компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале этого года показал убыток впервые с 2015 года.

«Величина убытка, относящегося к акционерам ПАО «Газпром», составила 116 249 миллиона рублей за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, по сравнению с прибылью 535 908 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года», — сообщается 14 июля в документе, опубликованном на сайте концерна.

За указанный период чистая выручка от продажи российского газа в Европу и другие страны составила 459 484 миллиона рублей, что на 377 912 миллионов рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, уменьшилась прибыль от продажи газа в страны бывшего Советского Союза и внутри России.

Квартальная выручка «Газпрома» опустилась до 1739832 миллиарда рублей.

В июле также стало известно, что экспорт золота из РФ во втором квартале этого года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа.

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Комментарии (6)

SERGEY111
Ничего страшного - все прекрасно знают что народное достояние при любых раскладах не останется без народных средств .
89523717595
так на премиях топ менеджеров это не отразится , им без разницы
piterez
В нефте-газовой компании Эквинор Норвегии работают 1,5 тыс. сотрудников оборот как у газпрома, прибыль более 30%, в нефтегазовой компании Винтерсхалл Деа Германия работают 3,5 тыс. сотрудников, оборот на 30 выше чем у Газпрома, прибыль 35%, у Газпрома более 150 тыс. сотрудников, прибыль меньше 10%, а сейчас уже в минусе... Вывод - Газпромом руководят воры и мошенники!
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