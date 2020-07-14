Доходы России от продажи золота впервые превысили выручку от продажи газа

Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ), на которые 14 июля обратил внимание РБК.

Только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,55 млрд, следует из статистики ФТС (данные за июнь служба еще не публиковала). Согласно данным ФТС, за эти два месяца «Газпром», обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа, продал за рубеж топлива на $2,4 млрд. По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года, следует из данных Банка России.