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14.07.2020 07:50
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Доходы России от продажи золота впервые превысили выручку от продажи газа

Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ), на которые 14 июля обратил внимание РБК.

Только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,55 млрд, следует из статистики ФТС (данные за июнь служба еще не публиковала). Согласно данным ФТС, за эти два месяца «Газпром», обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа, продал за рубеж топлива на $2,4 млрд. По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца. Это минимальное значение за квартал с 2002 года, следует из данных Банка России.

Такая ситуация в истории нашей страны сложилась впервые, отметил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его словам, как минимум с 1994 года экспорт газа приносил больше выручки, чем экспорт золота. Однако, по его мнению, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа за рубеж.

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Комментарии (4)

***_555
Меняем золото на "ничем не обеспеченные зелёные фантики, которые скоро обнулятся"? Это гениально!
Barmaley_5e4d0211d3423
Доходы России?
Не смешите.
Фамилии в студию!
kukuruzza
Газифицируйте на 100 % российскую сельскую местность—и не плачьтесь в жилетку,что газ никто не покупает..
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