Минкульт разрешил открыться кинотеатрам. Решение — за регионами

Согласно документу, подписанному министром культуры Ольгой Любимовой, заработать точки показов фильмов смогут только по решению руководства субъектов. Когда положительный ответ будет получен, кинотеатры начнут пускать посетителей. При этом владельцам всё равно придётся соблюдать правила профилактики и регулярно проводить дезинфекцию, чтобы не допустить вспышки COVID-19, и соблюдать другие предписания Роспотребнадзора.

Минкульт разрешил возобновить работу кинотеатров в России. Сообщение об этом 13 июля появилось на сайте ведомства.

В конце июня владельцы кинотеатров заявили о том, что даже после формального снятия ограничений не смогут сразу заработать в полную силу. Только для проведения рекламных кампаний будущих фильмов нужно около 30 дней. После начала эпидемии коронавируса график мировых премьер поменялся. Большая часть новинок, которые должны были выйти весной и летом 2020 года, были сдвинуты на осень или вовсе на неопределённый срок.

Как 8 июля заявил советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, демонстрировать фильмы в Москве начнут не раньше 1 августа. Причина — необходимость не просто открыть залы, а «понять, что будут показывать кинотеатры».

Когда на самом деле петербуржцы попадут в кино, «Фонтанке» ранее рассказывал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.