Достаём попкорн. После снятия ограничений с кинотеатров их владельцы заявили, что не готовы вернуться к работе
После заявлений российских властей об открытии кинотеатров с середины следующего месяца представители последних заявили, что пока не готовы возобновить работу. Об этом 29 июня сообщает «Интерфакс».
По словам гендиректора Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексея Васясина, на техническую подготовку помещений к открытию нужно две недели, но для начала полноценной работы необходимо около 30 дней, чтобы дистрибьюторы успели провести нормальную рекламную компанию для своих фильмов.
В свою очередь президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова отметила, что кинотеатры в заявленную дату не откроются и что на вопрос «когда» она может только ответить словом «если».
Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что кинотеатры могут открыться 15 июля. Эту информацию сегодня также подтвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.