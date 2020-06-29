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29.06.2020 16:15
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Достаём попкорн. После снятия ограничений с кинотеатров их владельцы заявили, что не готовы вернуться к работе

После заявлений российских властей об открытии кинотеатров с середины следующего месяца представители последних заявили, что пока не готовы возобновить работу. Об этом 29 июня сообщает «Интерфакс».

По словам гендиректора Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексея Васясина, на техническую подготовку помещений к открытию нужно две недели, но для начала полноценной работы необходимо около 30 дней, чтобы дистрибьюторы успели провести нормальную рекламную компанию для своих фильмов.

В свою очередь президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова отметила, что кинотеатры в заявленную дату не откроются и что на вопрос «когда» она может только ответить словом «если».

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что кинотеатры могут открыться 15 июля. Эту информацию сегодня также подтвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Комментарии (3)

Василий Марущак
Не удивлюсь, если бизнесмены вообще откажутся работать в этой стране, где государственные органы вместо способствования развитию предпринимательства, разваливают его на корню.
"– Степан, у гостя карета сломалась…
– Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо.
– Починить сможешь?
– За день сделаю.
– А за два?"
hal9000
Всего раз 5 ходил в кинотеатр и все 5 раз там проспал и не помню что вообще смотрел..итого билет около 400 р умножим на 5..итого 2 тыщи..да лучшеб еще чуть добавил купил комплект постельного и выспался б по человечески а не как школьник которому родители оплатили обучение в уневере а он все проспал на последней парте...
Mozg
Министр культуры думает, что всё заработает по щелчку? И как он скажет? А кинотеатры как болонка с высунутым языком должны на любых условиях радостно побежать на на свисток?
Пусть сам крутит кино. А заодно и снимает... В метре от ̶д̶р̶у̶г̶и̶х̶ ̶а̶к̶т̶ё̶р̶о̶в̶ роспотребнадзора.
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