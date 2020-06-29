Достаём попкорн. После снятия ограничений с кинотеатров их владельцы заявили, что не готовы вернуться к работе

После заявлений российских властей об открытии кинотеатров с середины следующего месяца представители последних заявили, что пока не готовы возобновить работу. Об этом 29 июня сообщает «Интерфакс».



По словам гендиректора Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексея Васясина, на техническую подготовку помещений к открытию нужно две недели, но для начала полноценной работы необходимо около 30 дней, чтобы дистрибьюторы успели провести нормальную рекламную компанию для своих фильмов.

