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08.07.2020 14:28
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Кинотеатры в Москве откроются только в августе. Решений по Петербургу пока нет

Кинотеатры в российской столице могут вновь открыться для зрителей с 1 августа. Об этом РИА Новости 8 июля заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

«Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20 %. Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры, и какой контент показать», — уточнил Толстой.

По словам Толстого, в Минкульте готовят комплексную систему мер по поддержке отрасли. Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что возобновить работу кинотеатры могут с 15 июля. Однако окончательное решение принимают власти региона на основании эпидемиологической ситуации. В Петербурге об открытии кинотеатров пока не сообщалось, некоторые участники рынка говорили, что речь может идти о середине августа.

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Комментарии (1)

ash364
Что там смотреть? Всё уже дома пересмотрено ;-)
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