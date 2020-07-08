Кинотеатры в Москве откроются только в августе. Решений по Петербургу пока нет

Кинотеатры в российской столице могут вновь открыться для зрителей с 1 августа. Об этом РИА Новости 8 июля заявил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.



«Кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа. Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20 %. Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры, и какой контент показать», — уточнил Толстой.

