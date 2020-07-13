«Мы обязаны готовиться к самому сложному сценарию». Беглов связал рост заболеваемости COVID-19 с беспечностью петербуржцев

На прошедшей неделе в коронавирусные стационары города госпитализировали 250–300 человек в день. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 13 июля.



Рост заболеваемости градоначальник связал с «беспечностью горожан, которые не выполняют требования Роспотребнадзора». «Мы обязаны готовиться к самому сложному сценарию», — добавил Беглов.

За последние сутки в Петербурге зафиксирован 291 новый случай коронавируса. За весь период пандемии в городе заболели 27 861 человек.