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13.07.2020 19:03
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«Мы обязаны готовиться к самому сложному сценарию». Беглов связал рост заболеваемости COVID-19 с беспечностью петербуржцев

На прошедшей неделе в коронавирусные стационары города госпитализировали 250–300 человек в день. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 13 июля.

Рост заболеваемости градоначальник связал с «беспечностью горожан, которые не выполняют требования Роспотребнадзора». «Мы обязаны готовиться к самому сложному сценарию», — добавил Беглов.

За последние сутки в Петербурге зафиксирован 291 новый случай коронавируса. За весь период пандемии в городе заболели 27 861 человек.

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге начался 30 июня. В региональном Роспотребнадзоре считают, что к этому могло привести участие людей в массовых мероприятиях и несоблюдение мер предосторожности.

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Комментарии (4)

262060431
Он рехнулся? 26.000 на 6.000.000 население. И все эти % и приросты не меняются в течение 3 месяцев вне зависимости от ввода и снятия любых ограничений. Также, как не изменились они и в Москве после полной отмены. Ну можно уже найти смелость сказать: "да, перестраховались, да больнички ушатанные, боялись не вытянут", но сейчас "поиграли и хватит".
Natalia812
С беспечностью горожан? А может с полной недееспособностью властей???? С безобразным 3 х месячным псевдо-карантином, когда все законопослушные люди и фирмы сидели дома, а остальных идиотов никто не контролировал? Нелогичными решениями властей? Полной вакханалией с парадами, парусами и голосованями? Естественно, свалили все на горожан, которые как дети малые - нет контроля и ответственности, гуляй рванина
Castor Troy
Самоизолируйте суслика к Блондинчику в подмастерье, пусть учится статистику рисовать правильную и не нагонять ужаса, Чорт.
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