Фотография знака 10 июля оказалась в распоряжении «Фонтанки». На аверсе стилизованное изображение вируса, которое на две половины разрубает меч. Сверху лаконичная надпись «COVID-19», внизу выгравировано «МО "Сосновая Поляна"». Удостоверение «награждённого за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом» заверено печатью муниципалитета и подписью главы Светланы Давыдовой.

Заслуги отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией в Петербурге отметят специальной наградой. Памятный знак придумали в муниципальном округе «Сосновая Поляна», вручать будут своим.

Врио главы местной администрации Максим Бабаев рассказал «Фонтанке», что положение о памятном знаке принято муниципальным советом. На сегодняшний день похвастаться им могут двое. Это главный врач роддома № 10 Лада Иванова и врач Евгений Михайлин, который помог появиться на свет тройне.



Других кандидатов в муниципалитете назвать затруднились — список пока в разработке. Вручать памятный знак, который из-за ошибки типографии в удостоверении назван медалью, планируют медикам: как тем, кто работает на территории МО, так и тем, кто живёт в Сосновой Поляне.



Медаль для петербургских медиков, отличившихся на коронавирусном «фронте», также предусмотрена. В июне новую награду «За доблесть в спасении» для врачей, медсестёр, фельдшеров и санитаров учредил губернатор. В списке награждённых сто фамилий, но перечень не окончательный. Подавать заявку на вручение могут руководители госорганов, органов местного самоуправления, а также любые организации, работающие на территории Петербурга.