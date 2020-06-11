Заслуги петербургских медиков отметят специальной наградой. Церемония награждения пройдет по видеосвязи

Петербургское правительство решило организовать торжественное мероприятие и отметить заслуги тех, кто с начала пандемии коронавируса отправился на передовую, чтобы бороться за жизнь больных COVID-19.

Как сообщает Смольный 11 июня, в городе учреждена новая награда губернатора — знак отличия «За доблесть в спасении». Ее вручат врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые самоотверженно боролись и продолжают бороться с распространением новой коронавирусной инфекции. Тех из них, кто погиб во время исполнения служебного долга, наградят посмертно.