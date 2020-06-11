Заслуги петербургских медиков отметят специальной наградой. Церемония награждения пройдет по видеосвязи
Петербургское правительство решило организовать торжественное мероприятие и отметить заслуги тех, кто с начала пандемии коронавируса отправился на передовую, чтобы бороться за жизнь больных COVID-19.
Как сообщает Смольный 11 июня, в городе учреждена новая награда губернатора — знак отличия «За доблесть в спасении». Ее вручат врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые самоотверженно боролись и продолжают бороться с распространением новой коронавирусной инфекции. Тех из них, кто погиб во время исполнения служебного долга, наградят посмертно.
Церемония награждения запланирована на День медработника, то есть 21 июня. Как уточнили в петербургском комитете по здравоохранению, торжественная часть, в которой примет участие глава города Александр Беглов, пройдет в формате видеоконференцсвязи. Затем непосредственно знаки отличия сотрудники учреждений получат из рук своих руководителей.
В первый список вошли 100 человек. Подать заявку на вручение награды могут руководители государственных органов и органов местного самоуправления, а также любые организации, работающие на территории Петербурга, добавили в Смольном.