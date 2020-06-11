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11.06.2020 15:52
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Заслуги петербургских медиков отметят специальной наградой. Церемония награждения пройдет по видеосвязи

Петербургское правительство решило организовать торжественное мероприятие и отметить заслуги тех, кто с начала пандемии коронавируса отправился на передовую, чтобы бороться за жизнь больных COVID-19.

Как сообщает Смольный 11 июня, в городе учреждена новая награда губернатора — знак отличия «За доблесть в спасении». Ее вручат врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые самоотверженно боролись и продолжают бороться с распространением новой коронавирусной инфекции. Тех из них, кто погиб во время исполнения служебного долга, наградят посмертно.

Церемония награждения запланирована на День медработника, то есть 21 июня. Как уточнили в петербургском комитете по здравоохранению, торжественная часть, в которой примет участие глава города Александр Беглов, пройдет в формате видеоконференцсвязи. Затем непосредственно знаки отличия сотрудники учреждений получат из рук своих руководителей.

В первый список вошли 100 человек. Подать заявку на вручение награды могут руководители государственных органов и органов местного самоуправления, а также любые организации, работающие на территории Петербурга, добавили в Смольном.

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Комментарии (1)

hedgehog_
недоработано. надо было медальки на 3дпринтере печатать прямо таки онлайн
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