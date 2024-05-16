Обсуждение проблемы самокатов в Петербурге отозвалось в Сколково. Обыски проходят у Urent

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Противостояние пешеходов и самокатчиков обостряется в Петербурге с каждым новым сезоном. Но в этом году война с кикшерингами выходит на новый уровень. После одновременного выступления городской полиции, губернатора и депутатов в московском Сколково у Urent петербургские полицейские проводят обыск.



Ежедневно в полицию поступают телефонограммы о «ранениях» на поле боя. Тяжелые средства индивидуальной мобильности ломают людям ноги, руки и другие части тел. Вот хотя бы реальный случай из недалекого прошлого. В конце сентября 2023 года на пересечении проспекта Луначарского и проспекта Художников неизвестный на шеринговом самокате сбил 9-летнего мальчика. «Всадник» решил не спешиваться на зебре, что привело к тяжелым последствиям для школьника. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Для того, чтобы установить личность самокатчика, полиция направила официальный запрос в кикшеринговую компанию, однако, никакой полезной для расследования дела информации не получила.

Как стало известно «Фонтанке» 16 мая, петербургские силовики пришли в ООО «Шеринговые технологии» (Urent). Одним из поводов стало то самое прошлогоднее ДТП, в котором тяжело пострадал девятилетний мальчик. В Петербурге же идет рейд. Полиция проверяет и изымает самокаты, безотносительно цвета и владельца.

В минувший понедельник в Смольном на общем совещании с губернатором Александром Бегловым, прокурором Виктором Мельником и другими силовиками начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин произнес очень эмоциональную и наполненную эпитетами речь. Он рассказал, что от самокатчиков буквально нет житья, отделы захлебываются жалобами от граждан.



После этого в ночь на 14 мая полиция провела «двухколесный рейд», пристальное внимание было уделено шеринговым самокатам. На следующий день в БКЗ «Октябрьский» Александр Беглов отчитался перед полным залом о работе за предыдущий год. На фоне подробного рассказа о метро можно было и не заметить короткого упоминания проблемы самокатов. Глава города проанонсировал законодательную инициативу о выселении этих СИМ с тротуаров города.



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После этого в Заксобрании о проблеме самокатов говорили весь день. Много было сказано, но в сухом остатке механизм инициативы, которая обезопасит пешеходов от двухколесных комет, остался неясен. Куда сослать самокаты, куда отправить пользователей кикшеринга с тротуара, если с велодорожками в городе беда? Свои выводы из обсуждения читатели «Фонтанки» могут сделать сами.



Пока законотворцы пытаются разобраться с ограничениями, знаками и шириной тротуаров, в технопарке «Сколково» проходят обыски.

