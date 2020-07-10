FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
70.88р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.07.2020 16:24
4
Печать

Родившая тройню петербурженка покинула роддом под звуки оркестра

автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»

Из петербургского роддома № 10 выписали одну из двух жительниц города, которые в конце прошлого месяца почти одновременно стали мамами троих малышей. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению 10 июля.

По словам представителя ведомства, с семьёй воссоединилась 29-летняя Айгюн, которая родила мальчика и двух девочек. У выхода из медучреждения с цветами и подарками её ждала многочисленная родня, а также восьмилетний сын и муж.

автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»

Последний, к слову, работает в Росгвардии. Поэтому мать-героиню и новорождённых встречали с оркестром.

автор видео Константин Селин / «Фонтанка.ру»

О том, что в петербургском роддоме № 10 с разницей в три дня на свет появились две тройни, стало известно в конце июня этого года. Тогда мамой троих малышей также стала 32-летняя Яна. Как уточнили в комитете по здравоохранению, один из новорождённых пока остаётся в больнице на доращивании.

автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
автор фото Константин Селин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

-4°
Что играл оркестр?
Капитан Очевидность2
Айгюн значит говорите. Понятно всё.
pitmenspb
Молодцы родители - плодовиты, одни роды и сразу многодетная семья.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний