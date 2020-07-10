Из петербургского роддома № 10 выписали одну из двух жительниц города, которые в конце прошлого месяца почти одновременно стали мамами троих малышей. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению 10 июля.



По словам представителя ведомства, с семьёй воссоединилась 29-летняя Айгюн, которая родила мальчика и двух девочек. У выхода из медучреждения с цветами и подарками её ждала многочисленная родня, а также восьмилетний сын и муж.

