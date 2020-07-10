Из петербургского роддома № 10 выписали одну из двух жительниц города, которые в конце прошлого месяца почти одновременно стали мамами троих малышей. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению 10 июля.
По словам представителя ведомства, с семьёй воссоединилась 29-летняя Айгюн, которая родила мальчика и двух девочек. У выхода из медучреждения с цветами и подарками её ждала многочисленная родня, а также восьмилетний сын и муж.
Последний, к слову, работает в Росгвардии. Поэтому мать-героиню и новорождённых встречали с оркестром.
автор видео Константин Селин / «Фонтанка.ру»
О том, что в петербургском роддоме № 10 с разницей в три дня на свет появились две тройни, стало известно в конце июня этого года. Тогда мамой троих малышей также стала 32-летняя Яна. Как уточнили в комитете по здравоохранению, один из новорождённых пока остаётся в больнице на доращивании.