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23.06.2020 21:30
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Чудо в петербургском роддоме. С разницей в три дня родились две тройни

В течение одной недели в петербургском роддоме №10 появились на свет две тройни. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Смольного 23 июня.

32-летняя Яна родила двух мальчиков-близнецов весом 2250 граммов и 2080 граммов и девочку весом 1730 граммов 16 июня. В семье уже есть братья 8 и 5 лет.

19 июня 29-летняя Айгюн родила двух девочек весом 2150 граммов и 1540 граммов и мальчика весом массой 2250 грамм. У тройняшек уже есть старший брат 8 лет.

Фото: комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Фото: комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Фото: комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

По словам сотрудников роддома, принимать роды у мам, беременных тройнями, с такой периодичностью им пришлось впервые.

Напомним, ещё три тройни появились на свет в петербургских роддомах в начале мая.

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