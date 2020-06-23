Чудо в петербургском роддоме. С разницей в три дня родились две тройни
В течение одной недели в петербургском роддоме №10 появились на свет две тройни. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Смольного 23 июня.
32-летняя Яна родила двух мальчиков-близнецов весом 2250 граммов и 2080 граммов и девочку весом 1730 граммов 16 июня. В семье уже есть братья 8 и 5 лет.
19 июня 29-летняя Айгюн родила двух девочек весом 2150 граммов и 1540 граммов и мальчика весом массой 2250 грамм. У тройняшек уже есть старший брат 8 лет.
По словам сотрудников роддома, принимать роды у мам, беременных тройнями, с такой периодичностью им пришлось впервые.
Напомним, ещё три тройни появились на свет в петербургских роддомах в начале мая.