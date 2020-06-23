В течение одной недели в петербургском роддоме №10 появились на свет две тройни. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Смольного 23 июня.



32-летняя Яна родила двух мальчиков-близнецов весом 2250 граммов и 2080 граммов и девочку весом 1730 граммов 16 июня. В семье уже есть братья 8 и 5 лет.



19 июня 29-летняя Айгюн родила двух девочек весом 2150 граммов и 1540 граммов и мальчика весом массой 2250 грамм. У тройняшек уже есть старший брат 8 лет.