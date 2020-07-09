УФАС оштрафовал «Призму» на 100 тысяч рублей за СМС-рассылку

Распространение СМС-рекламы без согласия на это получателя обошлось сети финских супермаркетов «Призма» в 100 тысяч рублей. О назначенном ретейлеру штрафе рассказали 9 июля в пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС.

«Добрый день! Мы открылись! Новая PRISMA по адресу наб. Мойки, 73». Такое рекламное СМС-сообщение получил петербуржец, который не давал «добро» на получение рассылки от компании.

ООО «Призма» не смогла доказать, что получила согласие на распространение маркетинговой информации адресату.