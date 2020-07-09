FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
71.24р80.41р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
09.07.2020 15:56
1
Печать

УФАС оштрафовал «Призму» на 100 тысяч рублей за СМС-рассылку

Распространение СМС-рекламы без согласия на это получателя обошлось сети финских супермаркетов «Призма» в 100 тысяч рублей. О назначенном ретейлеру штрафе рассказали 9 июля в пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС.

«Добрый день! Мы открылись! Новая PRISMA по адресу наб. Мойки, 73». Такое рекламное СМС-сообщение получил петербуржец, который не давал «добро» на получение рассылки от компании.

ООО «Призма» не смогла доказать, что получила согласие на распространение маркетинговой информации адресату.

За нарушение Закона о рекламе ретейлеру в соответствии с ч. 1 ст.14.3 КоАП РФ был назначен штраф в 100 тыс. рублей.

Ранее УФАС наказывал рублём за СМС-рассылку и других недобросовестных предпринимателей. Так, в сентябре 2019-го на 100 тысяч был оштрафован оператор универмага ДЛТ.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Obseerv
А когда УФАС доберётся до мобильных операторов, НАВЯЗЫВАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ без согласия абонентов и списывающих деньги за это? Два месяца "бодался" с мегафоном, обратившись во все возможные инстанции, и закончилось только тем, что мегафон вернул списанные им деньги мне, и отключил ненужную мне услугу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний