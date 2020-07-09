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09.07.2020 15:27
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Прокурорам не понравилось «Вкусное мясо»

Прокуратура Кронштадтского района обнаружила серьезные нарушения в работе кафе «Вкусное мясо». По данным, размещенным 9 июля на сайте ведомства, заведение будет закрыто в течение 30 суток.

Фото: прокуратура Петербурга
Фото: прокуратура Петербурга
Фото: прокуратура Петербурга
Фото: прокуратура Петербурга

Кронштадтское кафе «Вкусное мясо» стало объектом прокурорской проверки в июне. Прокуроров смутила и обстановка заведения, и условия хранения и приготовления пищи.

«В помещении кафе допущены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», — говорится на сайте ведомства.

Материалы проверки прокуратура направила в Роспотребнадзор. В результате кафе получило протокол об административном правонарушении и по решению районного суда приостановило работу на 30 суток.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Таки их что, ужо открыли, чтобы закрывать?
Киркор_Филиппов
Мясо невкусное?
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