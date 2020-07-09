Прокурорам не понравилось «Вкусное мясо»
Прокуратура Кронштадтского района обнаружила серьезные нарушения в работе кафе «Вкусное мясо». По данным, размещенным 9 июля на сайте ведомства, заведение будет закрыто в течение 30 суток.
Кронштадтское кафе «Вкусное мясо» стало объектом прокурорской проверки в июне. Прокуроров смутила и обстановка заведения, и условия хранения и приготовления пищи.
«В помещении кафе допущены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», — говорится на сайте ведомства.
Материалы проверки прокуратура направила в Роспотребнадзор. В результате кафе получило протокол об административном правонарушении и по решению районного суда приостановило работу на 30 суток.