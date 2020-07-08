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08.07.2020 18:04
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Суд не поддержал Роспотребнадзор Петербурга в нападках на «Хеликс» за соседство пробирок и еды

В Петербурге аннулированы результаты расследования Роспотребнадзора в отношении лабораторной службы «Хеликс». Санврачам не удалось закрыть процедурный кабинет, в котором пробирки с биоматериалами соседствовали с продуктами питания.

Дело Роспотребнадзора против конкурента на рынке ковид-тестирования закончилось в Петроградском районном суде прекращением за отсутствием состава административного правонарушения.

На «Хеликс», как писала «Фонтанка», Роспотребнадзор составил протокол по статье 6.3, часть 2, КоАП и потребовал приостановить деятельность процедурно-смотрового кабинета. Санврачей не устроил бытовой холодильник, в котором хранились пробирки, предположительно с кровью, и пищевые продукты. Также в кабинете были установлены контейнер для сбора медицинских отходов с маркировками «отходы класса А» и контейнер «отходы класса Б» с использованными медицинскими перчатками, марлевыми салфетками, одноразовыми изделиями медицинского назначения.

По данным «Фонтанки», «Хеликс» не отрицал факты и проводил собственное служебное расследование. Но за него вступился суд. Он посчитал, что в протоколе Роспотребнадзор не указал конкретные нарушения. Нахождение продуктов питания в бытовом холодильнике вместе с пробирками не свидетельствует, что кто-то из сотрудников лабораторной службы принимал пищу на рабочем месте, сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По состоянию на 8 июля Роспотребнадзор не обжаловал решение суда о прекращении производства в связи с отсутствием состава.

© Фонтанка.Ру

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