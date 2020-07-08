Суд не поддержал Роспотребнадзор Петербурга в нападках на «Хеликс» за соседство пробирок и еды

В Петербурге аннулированы результаты расследования Роспотребнадзора в отношении лабораторной службы «Хеликс». Санврачам не удалось закрыть процедурный кабинет, в котором пробирки с биоматериалами соседствовали с продуктами питания.



Дело Роспотребнадзора против конкурента на рынке ковид-тестирования закончилось в Петроградском районном суде прекращением за отсутствием состава административного правонарушения.



На «Хеликс», как писала «Фонтанка», Роспотребнадзор составил протокол по статье 6.3, часть 2, КоАП и потребовал приостановить деятельность процедурно-смотрового кабинета. Санврачей не устроил бытовой холодильник, в котором хранились пробирки, предположительно с кровью, и пищевые продукты. Также в кабинете были установлены контейнер для сбора медицинских отходов с маркировками «отходы класса А» и контейнер «отходы класса Б» с использованными медицинскими перчатками, марлевыми салфетками, одноразовыми изделиями медицинского назначения.

