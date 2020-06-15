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15.06.2020 19:00
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Холодильник с едой и кровью. В Петербурге Роспотребнадзор внепланово проверил компанию, тестирующую на COVID-19

Роспотребнадзор Петербурга внепланово проверил лабораторный комплекс частной службы «Хеликс» — одного из участников рынка тестирования на коронавирус и антитела.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, Роспотребнадзор инициировал санэпидрасследование на основании сведений, поступивших от неназванного заявителя. Он якобы сообщил санитарному ведомству, что в главном здании «Хеликса» не соблюдаются противоэпидемические требования.

Расследование длилось две недели — с 19 мая по начало июня. За это время Роспотребнадзор проверил все здания на набережной Карповки, 5, где расположена медицинская лаборатория для исследований, в том числе биоматериалов на COVID-19. Выявил два нарушения. В мусорном ведре процедурно-смотрового кабинета лежали использованные перчатки и марлевые салфетки, отнесенные к медицинским отходам класса «Б», а в бытовом холодильнике по соседству с пищевыми продуктами хранились пробирки с биоматериалом, предположительно кровью. Кабинет не числится в перечне помещений, указанных в лицензии на медицинскую деятельность.

Расследователи составили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП. Они могли ограничиться предупреждением или штрафом, но решили иначе. Эти нарушения, по мнению Роспотребнадзора, могли привести к распространению инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В ведомстве «Фонтанке» заявили: штраф не приведет к предупреждению новых правонарушений, поэтому материалы направлены в Петроградский районный суд для решения вопроса о приостановлении деятельности кабинета с холодильником. Максимальный срок — три месяца.

По данным «Фонтанки», процедурно-смотровой кабинет и хранившиеся в нем биоматериалы не имеют отношения к новой коронавирусной инфекции. Это учебное помещение, в котором практическим навыкам обучают при приеме на работу. В нем стоят процедурные столы, акушерско-гинекологическое кресло и упомянутый холодильник. По данным «Фонтанки», компания проводит свое — внутреннее — расследование, желая понять причины соседства еды и пробирок.

На момент публикации «Хеликс» воздержался от официальных комментариев.

В Объединенной пресс-службе судов «Фонтанке» подтвердили поступление материалов в отношении научно-производственной фирмы «Хеликс». Заседание назначено на 17 июня.

«Хеликс» — первая частная лаборатория, которая в середине мая 2020 года начала выполнять анализ на антитела к коронавирусу COVID-19. Она не стала пользоваться тест-системой, разработанной научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, предпочтя системы ФГБУ «НМИЦ гематологии».

Роспотребнадзор тоже выполняет анализы на антитела, используя свою тест-систему.

С начала эпидемии Роспотребнадзор не допускал частные лабораторные службы к тестированию на COVID-19. Он сохранял монополию даже тогда, когда в Петербурге все было готово для частного тестирования https://www.fontanka.ru/2020/03/16/69032851/. Ведомство провалило свою задачу https://www.fontanka.ru/2020/03/16/69033937/ и, наконец, сдалось. В середине апреля «Хеликс» стал первой негосударственной компанией, которая запустила онлайн-платформу по оформлению и оплате услуги по сдаче теста на коронавирус.

Ранее «Фонтанка» сообщала о требовании Роспотребнадзора закрыть принимающую пациентов с COVID-19 больницу № 15 на Авангардной улице. Учреждение, перестроившись на прием инфекционных больных, не сразу закрыло отделение хронического гемодиализа. Санврачи увидели в этом повод приостановить деятельность 15-й больницы на весь период оказания помощи коронавирусным пациентам. Красносельский райсуд отказал Роспотребнадзору: медицинская процедура гемодиализа имеет особую социальную значимость, а решение больницы не привело к тяжким последствиям.

Сегодня также стало известно, что Роспотребнадзор привлек к административной ответственности психоневрологический интернат № 10, в котором заболели коронавирусом 466 человек. Ведомство выяснило, что у ПНИ-10 нет конструктивной возможности построить санпропускник в обсервационном отделении, и одновременно вписало его отсутствие в список нарушений.

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Комментарии (4)

Sibir_5e4d67bbb7aea
У Башкетовой вообще мозгов нет... требовать закрыть гемодиализ может только конченный чиновник. Завалила тесты в городе.. Отыгрывается на конкурентах... Когда ее уволят?
Oleg_I
Этим Хеликсом давно было пора заняться! Выдавать результаты за 2 дня и не врать при этом - да что они себе вообще позволяют?
261886281
вся суть эпидемиологов в этих двух нарушениях... они вот такое грязное (и не имеющее значение) бельё всегда умели находить. и вот тут в пандемию эти безграмотные ребята дорвались до контроля жизни государства. тут нам крышка и наступила.
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