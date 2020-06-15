Холодильник с едой и кровью. В Петербурге Роспотребнадзор внепланово проверил компанию, тестирующую на COVID-19

Роспотребнадзор Петербурга внепланово проверил лабораторный комплекс частной службы «Хеликс» — одного из участников рынка тестирования на коронавирус и антитела. Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, Роспотребнадзор инициировал санэпидрасследование на основании сведений, поступивших от неназванного заявителя. Он якобы сообщил санитарному ведомству, что в главном здании «Хеликса» не соблюдаются противоэпидемические требования. Расследование длилось две недели — с 19 мая по начало июня. За это время Роспотребнадзор проверил все здания на набережной Карповки, 5, где расположена медицинская лаборатория для исследований, в том числе биоматериалов на COVID-19. Выявил два нарушения. В мусорном ведре процедурно-смотрового кабинета лежали использованные перчатки и марлевые салфетки, отнесенные к медицинским отходам класса «Б», а в бытовом холодильнике по соседству с пищевыми продуктами хранились пробирки с биоматериалом, предположительно кровью. Кабинет не числится в перечне помещений, указанных в лицензии на медицинскую деятельность.

Расследователи составили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП. Они могли ограничиться предупреждением или штрафом, но решили иначе. Эти нарушения, по мнению Роспотребнадзора, могли привести к распространению инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В ведомстве «Фонтанке» заявили: штраф не приведет к предупреждению новых правонарушений, поэтому материалы направлены в Петроградский районный суд для решения вопроса о приостановлении деятельности кабинета с холодильником. Максимальный срок — три месяца. По данным «Фонтанки», процедурно-смотровой кабинет и хранившиеся в нем биоматериалы не имеют отношения к новой коронавирусной инфекции. Это учебное помещение, в котором практическим навыкам обучают при приеме на работу. В нем стоят процедурные столы, акушерско-гинекологическое кресло и упомянутый холодильник. По данным «Фонтанки», компания проводит свое — внутреннее — расследование, желая понять причины соседства еды и пробирок. На момент публикации «Хеликс» воздержался от официальных комментариев.

В Объединенной пресс-службе судов «Фонтанке» подтвердили поступление материалов в отношении научно-производственной фирмы «Хеликс». Заседание назначено на 17 июня. «Хеликс» — первая частная лаборатория, которая в середине мая 2020 года начала выполнять анализ на антитела к коронавирусу COVID-19. Она не стала пользоваться тест-системой, разработанной научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, предпочтя системы ФГБУ «НМИЦ гематологии». Роспотребнадзор тоже выполняет анализы на антитела, используя свою тест-систему. С начала эпидемии Роспотребнадзор не допускал частные лабораторные службы к тестированию на COVID-19. Он сохранял монополию даже тогда, когда в Петербурге все было готово для частного тестирования https://www.fontanka.ru/2020/03/16/69032851/. Ведомство провалило свою задачу https://www.fontanka.ru/2020/03/16/69033937/ и, наконец, сдалось. В середине апреля «Хеликс» стал первой негосударственной компанией, которая запустила онлайн-платформу по оформлению и оплате услуги по сдаче теста на коронавирус.