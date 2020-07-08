«Коммерсантъ»: По делу Сафронова проведены три экспертизы. Его телефон прослушивала ФСБ

По делу бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова были проведены три экспертизы, которые якобы могут доказывать его вину. Об этом 8 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



Кроме того, по данным издания, когда следователь ходатайствовал об аресте Сафронова, он ссылался на результаты оперативно-разыскных мероприятий в его отношении, в том числе «прослушки» его переговоров и данные его почтовых отправлений.



Напомним, суд накануне отправил Сафронова под стражу до 6 сентября по делу о госизмене.

