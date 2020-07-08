«Коммерсантъ»: По делу Сафронова проведены три экспертизы. Его телефон прослушивала ФСБ
По делу бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова были проведены три экспертизы, которые якобы могут доказывать его вину. Об этом 8 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Кроме того, по данным издания, когда следователь ходатайствовал об аресте Сафронова, он ссылался на результаты оперативно-разыскных мероприятий в его отношении, в том числе «прослушки» его переговоров и данные его почтовых отправлений.
Напомним, суд накануне отправил Сафронова под стражу до 6 сентября по делу о госизмене.
По данным «Коммерсанта», стороне защиты не дали ознакомиться с результатами работы следователей, однако их предоставили судье. Дело о госизмене Сафронова занимает семь томов, хотя постановление о его возбуждении — чуть больше одной страницы. «Отмечено, что сам судебный материал «не содержал гриф секретности», а слушания закрыли на основании статьи 241 («Гласность»)», — отмечает «Коммерсантъ».
Сторона защиты просила у судьи время, чтобы собрать материалы, которые могли бы охарактеризовать Сафронова.
Ранее «Коммерсантъ» выступил в защиту своего бывшего автора, охарактеризовав его как «настоящего патриота, который писал про армию и космос».
Журналист Сафронов был задержан во вторник по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну». Чуть позже адвокаты уточнили, что Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, которые якобы действовали под руководством США. При этом, по уверениям главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в госкорпорации не сомневаются в порядочности журналиста. Доступа к закрытым данным во время работы там он не имел.