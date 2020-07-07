«Настоящий патриот, который писал про армию и космос». «Коммерсант» вступился за бывшего сотрудника, задержанного по подозрению в госизмене

«Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным», — говорится в опубликованном 7 июля заявлении «Коммерсанта».

Издание «Коммерсант» выпустило обращение по поводу задержания своего бывшего журналиста Ивана Сафронова, назвав обвинения в его адрес «абсурдными».

В издании считают, что любой гражданин РФ, чья работа связана с публичной деятельностью, якобы может попасть под «тяжелые обвинения». Столкнувшимся с подозрениями в госизмене, полагают журналисты газеты, «сложно добиться справедливого следствия и гласного суда».



«Коммерсант» считает, что дело Сафронова встанет в один ряд с делами Светланы Прокопьевой и Ивана Голунова. Журналисты призвали к «максимальной публичности и гласности производства».

