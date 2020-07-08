Антитела к коронавирусу, которые появляются при испытании вакцин, иногда помогают инфекции

Антитела к коронавирусу, которые вырабатываются в ответ на прививку при испытаниях, иногда помогают инфекции проникать в клетки. К этому выводу пришли ученые во время испытания вакцин от COVID-19.



«Данные по первой и второй фазе испытаний вакцин показывают, что нейтрализующие антитела возникают только у части привитых. У большинства других возникают [другие] антитела, которые не нейтрализуют вирус – они просто связываются и не убивают его», – сообщил 7 июля заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Константин Чумаков. Выступление прошло на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни». Слова эксперта приводит ТАСС.

