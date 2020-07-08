Антитела к коронавирусу, которые появляются при испытании вакцин, иногда помогают инфекции
Антитела к коронавирусу, которые вырабатываются в ответ на прививку при испытаниях, иногда помогают инфекции проникать в клетки. К этому выводу пришли ученые во время испытания вакцин от COVID-19.
«Данные по первой и второй фазе испытаний вакцин показывают, что нейтрализующие антитела возникают только у части привитых. У большинства других возникают [другие] антитела, которые не нейтрализуют вирус – они просто связываются и не убивают его», – сообщил 7 июля заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Константин Чумаков. Выступление прошло на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни». Слова эксперта приводит ТАСС.
Тот факт, что антитела не только не помогают бороться с заболеванием, но по-своему усиливают его, специалист назвал «очень тревожным». По словам Чумакова, есть два теоретических решения этой проблемы. В первом случае медикам нужно «добиваться того, чтобы вакцина вызывала преобладание нейтрализующих антител», которые будут убивать вирус. Во втором – необходимо сделать так, «чтобы имунный ответ шел именно по типу, [позволяющему] избежать этого чрезмерного воспаления». Сейчас известно, что некоторые антитела просто связываются с вирусом и перестают что-либо делать.
Отметим, ранее на этой же конференции сообщалось, что российские разработчики вакцин от коронавируса действуют немного медленнее своих зарубежных коллег. Это связано как со временем начала исследований, так и с «техническими» сложностями. Сейчас в мире всего 17 вакцин перешли в стадию клинических испытаний на людях.