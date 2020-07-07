Российские разработчики вакцины от коронавируса «слегка отстают» от зарубежных коллег. В мире уже 17 препаратов испытывают на людях
Отечественные разработчики вакцины от COVID-19 немного отстают от своих заграничных коллег. Об этом 7 июля на онлайн-собрании научного совета РАН по новым знаниям о лечении коронавируса заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дарья Егорова, пишет «Интерфакс».
По ее словам, отставание вызвано в том числе тем, что к созданию вакцины в России приступили позже, чем, например, в Китае. Кроме того, есть и чисто технические проблемы.
«Для того чтобы перейти к испытаниям кандидатного вакцинного препарата, необходимо произвести некую партию — это должна быть какая-то технология, которая не просто масштабируема на энное количество потенциального антигена, но в том числе это (должна быть. — Прим. ред.) большая околофармацевтическая история вокруг этого, чтобы сделать препарат препаратом», — уточнила Егорова.
На том же онлайн-собрании замдиректора отдела вакцин американского государственного Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств (FDA) Константин Чумаков рассказал, что всего в мире сейчас 17 вакцин перешли в стадию клинических испытаний на людях.