Российские разработчики вакцины от коронавируса «слегка отстают» от зарубежных коллег. В мире уже 17 препаратов испытывают на людях

Отечественные разработчики вакцины от COVID-19 немного отстают от своих заграничных коллег. Об этом 7 июля на онлайн-собрании научного совета РАН по новым знаниям о лечении коронавируса заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дарья Егорова, пишет «Интерфакс».



По ее словам, отставание вызвано в том числе тем, что к созданию вакцины в России приступили позже, чем, например, в Китае. Кроме того, есть и чисто технические проблемы.

