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07.07.2020 18:35
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Российские разработчики вакцины от коронавируса «слегка отстают» от зарубежных коллег. В мире уже 17 препаратов испытывают на людях

Отечественные разработчики вакцины от COVID-19 немного отстают от своих заграничных коллег. Об этом 7 июля на онлайн-собрании научного совета РАН по новым знаниям о лечении коронавируса заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дарья Егорова, пишет «Интерфакс».

По ее словам, отставание вызвано в том числе тем, что к созданию вакцины в России приступили позже, чем, например, в Китае. Кроме того, есть и чисто технические проблемы.

«Для того чтобы перейти к испытаниям кандидатного вакцинного препарата, необходимо произвести некую партию — это должна быть какая-то технология, которая не просто масштабируема на энное количество потенциального антигена, но в том числе это (должна быть. — Прим. ред.) большая околофармацевтическая история вокруг этого, чтобы сделать препарат препаратом», — уточнила Егорова.

На том же онлайн-собрании замдиректора отдела вакцин американского государственного Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств (FDA) Константин Чумаков рассказал, что всего в мире сейчас 17 вакцин перешли в стадию клинических испытаний на людях.

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Комментарии (1)

pitmenspb
Пока мало данных об иммунитете, его стойкости во времени, и связи выработанных антител к не восприимчивости к вирусу, к разным его штаммам, не говоря уже о побочных эффектах самих вакцин.
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