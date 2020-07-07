FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 07:50
1
Печать

Счетная палата проверит, как тратили деньги из ФНБ в период коронавируса

Счетная палата в 2020 году проверит траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках мер по борьбе с последствиями коронавируса. Мероприятия включены в расширенный план, сообщает 7 июля ведомство.

Аудиторы проверят доплаты врачам и медработникам за работу с пациентами с COVID-19, а также средства, выделенные на закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, теплотелевизионныхе регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха.

Счетная палата также намерена оценить, насколько эффективным было выделение средств бюджета на поддержание рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в период пандемии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия нанесла сильный удар по мировой экономике. ВВП России упал на 12 процентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний