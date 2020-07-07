Счетная палата проверит, как тратили деньги из ФНБ в период коронавируса

Счетная палата в 2020 году проверит траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках мер по борьбе с последствиями коронавируса. Мероприятия включены в расширенный план, сообщает 7 июля ведомство.



Аудиторы проверят доплаты врачам и медработникам за работу с пациентами с COVID-19, а также средства, выделенные на закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, теплотелевизионныхе регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха.

