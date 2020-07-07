Счетная палата проверит, как тратили деньги из ФНБ в период коронавируса
Счетная палата в 2020 году проверит траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках мер по борьбе с последствиями коронавируса. Мероприятия включены в расширенный план, сообщает 7 июля ведомство.
Аудиторы проверят доплаты врачам и медработникам за работу с пациентами с COVID-19, а также средства, выделенные на закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, теплотелевизионныхе регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха.
Счетная палата также намерена оценить, насколько эффективным было выделение средств бюджета на поддержание рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в период пандемии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия нанесла сильный удар по мировой экономике. ВВП России упал на 12 процентов.