«Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике». ВВП России упал на 12%

Президент России в своем обращении к гражданам рассказал о падении ВВП РФ.



«Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. <...> Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас. Так, по оценкам, в апреле, когда были введены ограничительные меры, объявлены нерабочие дни, ВВП России снизился на 12%», — заявил 23 июня Владимир Путин во время обращения на телеканале «Россия 24».

По его словам, мировой экономике еще только предстоит пережить последствия коронавируса. Путин уверен, что в мире формируется «новая реальность». «Процессы глобализации и интеграции проходят сложные испытания», — отметил глава государства.