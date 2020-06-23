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23.06.2020 17:40
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«Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике». ВВП России упал на 12%

Президент России в своем обращении к гражданам рассказал о падении ВВП РФ.

«Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. <...> Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас. Так, по оценкам, в апреле, когда были введены ограничительные меры, объявлены нерабочие дни, ВВП России снизился на 12%», — заявил 23 июня Владимир Путин во время обращения на телеканале «Россия 24».

По его словам, мировой экономике еще только предстоит пережить последствия коронавируса. Путин уверен, что в мире формируется «новая реальность». «Процессы глобализации и интеграции проходят сложные испытания», — отметил глава государства.

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Комментарии (3)

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SNOW
ВВП рассказал о падении ВВП
dragvs
Почему-то каждый раз когда падает экономика России их резко начинает волновать "мировая экономика". Ты за экономику страны хотя бы ответь.
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