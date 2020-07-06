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06.07.2020 11:24
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Правительство выделило еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты медикам и соцработникам

На выплаты социальным работникам, которые помогают больным коронавирусом, кабмин выделит дополнительно 3,6 млрд рублей. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ 6 июля опубликован на сайте правительства.

«Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей», — говорится в тексте документа.

Пособия медикам и соцработникам выплачиваются с середины апреля. «Не редкость случаи, когда рабочая смена таких специалистов из-за ситуации, сложившейся с коронавирусом, сейчас длится 14 дней, и всё это время персонал должен оставаться в стенах учреждениях. Как раз для таких сотрудников и предусмотрены специальные пособия. Право на пособие сохраняется, даже если специалист вынужден прервать свою смену из-за обнаруженного у него коронавируса или других заболеваний», — поясняется в распоряжении.

Для врачей, работающих в соцучреждениях, предусмотрена доплата 40 тысяч рублей за одну рабочую смену (14 дней), а при выявлении коронавирусной инфекции в организации — 60 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала размер выплат составляет 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно. Младший медперсонал получает выплаты 15 и 20 тысяч рублей.

Соцработникам, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу выплачивается по 25 тысяч и 35 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Медики и соцработники требуют продолжения и новых волн эпидемии.
Modest_5e4ce41f7533b
Трудный путь придется преодолеть этим средствам. Не каждому рублю суждено дойти...
262127821
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