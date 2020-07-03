В Москве задержали 17 человек на акции в защиту псковской журналистки Прокопьевой. В основном в автозак отправились ее коллеги

В Москве полиция задержала 17 человек на акции в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом 3 июля сообщает «ОВД-Инфо».



В одиночных пикетах возле здания ФСБ на Лубянке стояли в основном журналисты. Среди задержанных спецкорр «Новой газеты» Илья Азар, главред «Таких дел» Артем Беседин, Кристина Сафонова из «Медузы» и многие другие.



Напомним, обвинение запросило для журналистки «Радио Свобода» Светланы Прокопьевой 6 лет колонии по делу об оправдании терроризма. Кроме того, ей хотят запретить заниматься журналистикой на четыре года. «Фонтанка» подробно писала о деле и публиковала последнее слово Прокопьевой на суде.

