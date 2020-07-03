FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 21:14
3
Печать

В Москве задержали 17 человек на акции в защиту псковской журналистки Прокопьевой. В основном в автозак отправились ее коллеги

В Москве полиция задержала 17 человек на акции в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом 3 июля сообщает «ОВД-Инфо».

В одиночных пикетах возле здания ФСБ на Лубянке стояли в основном журналисты. Среди задержанных спецкорр «Новой газеты» Илья Азар, главред «Таких дел» Артем Беседин, Кристина Сафонова из «Медузы» и многие другие.

Напомним, обвинение запросило для журналистки «Радио Свобода» Светланы Прокопьевой 6 лет колонии по делу об оправдании терроризма. Кроме того, ей хотят запретить заниматься журналистикой на четыре года. «Фонтанка» подробно писала о деле и публиковала последнее слово Прокопьевой на суде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

260965961
Поддерживаю Светлану Прокопьеву!
krasnonosov
В городах прекрасной России будущего их именами назовут улицы и скверы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний