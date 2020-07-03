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03.07.2020 12:23
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Шесть лет за авторскую колонку. Прокуратура просит отправить в колонию журналиста Светлану Прокопьеву

Государственное обвинение на процессе псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвинённой в публичном оправдании терроризма, запросило суд назначить редактору СМИ — иностранного агента «Север.Реалии» 6 лет лишения свободы. Трансляция заседания Второго Западного окружного военного суда из здания Псковского областного суда в пятницу, 3 июля, ведётся в Youtube.

Прокопьева обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальная санкция которой — 7 лет лишения свободы.

«Я считаю, что только полный психопат будет оправдывать случайные массовые убийства. Цель моей колонки — критика, цель критики — исправление ситуации», — заявила ранее в ходе судебного допроса Светлана Прокопьева.

О возбуждении в отношении журналиста уголовного дела по статье «Оправдание терроризма» стало известно в начале 2019 года — уже после того, как радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» получила предупреждение Роскомнадзора за авторскую колонку журналистки, в которой она анализировала причины самоподрыва анархиста в здании Архангельского управления ФСБ в ноябре 2018 года.

«Когда ты пытаешься что-то объяснить, это не значит, что ты это оправдываешь. Люди отвыкли думать. Объяснение — один из инструментов, который позволяет встать на позицию другого человека. Но это никак не оправдание действий этого человека. И это не присоединение к его точке зрения», — говорила Светлана Прокопьева в большом интервью «Фонтанке».

В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста.

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Комментарии (9)

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Maria Usenko
6 лет и вообще реальный срок для первого раза многовато, наверное. Но то что "...Реалии" провокаторы-русофобы, существующие на западные деньги, этого не отнять
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