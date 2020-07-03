Шесть лет за авторскую колонку. Прокуратура просит отправить в колонию журналиста Светлану Прокопьеву

Государственное обвинение на процессе псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвинённой в публичном оправдании терроризма, запросило суд назначить редактору СМИ — иностранного агента «Север.Реалии» 6 лет лишения свободы. Трансляция заседания Второго Западного окружного военного суда из здания Псковского областного суда в пятницу, 3 июля, ведётся в Youtube.



Прокопьева обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, максимальная санкция которой — 7 лет лишения свободы.

«Я считаю, что только полный психопат будет оправдывать случайные массовые убийства. Цель моей колонки — критика, цель критики — исправление ситуации», — заявила ранее в ходе судебного допроса Светлана Прокопьева.