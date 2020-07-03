Авторы «Мира дикого запада» создают сериал по мотивам игры Fallout. Нолан признался, что является фанатом серии
По мотивам серии игр о постапокалиптическом мире Fallout снимут сериал. Об этом 2 июля сообщили компании Amazon Studios и Bethesda Softworks (создатель последних игр серии).
Созданием телеадаптации займутся авторы сериала «Мир дикого запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой и их компания Kilter Films. Причем они подчеркнули, что являются фанатами серии. «Каждая часть этой безумно оригинальной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли провести с семьей или друзьями», - говорится в заявлении Kilter Films.
#PleaseStandBy. @AmazonStudios #KilterFilms pic.twitter.com/7YmLZKIPAe— Fallout (@Fallout) July 2, 2020
Кроме того, в реализации проекта примут участие директор Bethesda Game Studios Тодд Говард и глава издательства Bethesda Softworks Джеймс Альтман. Из тизера сериала пока можно понять только то, что он действительно основан на игре. Когда состоится премьера, пока не сообщается.