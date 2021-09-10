Кристофер Нолан взялся за фильм про создателя ядерных бомб

Один из самых кассовых современных режиссеров — Кристофер Нолан вынашивает проект нового фильма. Эксклюзивной информацией об этом поделился 10 сентября портал Deadline.



По информации сетевого издания, Нолан намерен повторить концепцию своего фильма «Дюнкерк» и снять фильм об одном из переломных моментов Второй мировой войны — разработке в США атомной бомбы. Центральным персонажем его будущей работы станет Роберт Оппенгеймер, главный создатель смертоносного оружия.



Кастинг еще не начался, но ходят слухи о том, что проектом заинтересовался Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), которого Нолан снял уже в трех своих фильмах.

