Кристофер Нолан взялся за фильм про создателя ядерных бомб

Один из самых кассовых современных режиссеров — Кристофер Нолан вынашивает проект нового фильма. Эксклюзивной информацией об этом поделился 10 сентября портал Deadline.
По информации сетевого издания, Нолан намерен повторить концепцию своего фильма «Дюнкерк» и снять фильм об одном из переломных моментов Второй мировой войны — разработке в США атомной бомбы. Центральным персонажем его будущей работы станет Роберт Оппенгеймер, главный создатель смертоносного оружия.
Кастинг еще не начался, но ходят слухи о том, что проектом заинтересовался Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), которого Нолан снял уже в трех своих фильмах.
Сейчас в борьбу за проект Нолана готовы вступить крупнейшие голливудские студии. Сам режиссер, который всегда снимал в Warner Bros., разочарован новой политикой студии, которая заявила, что все ее премьеры теперь будут проходить одновременно в кинотеатрах и на стриминг-платформах. Прошлый релиз Нолана, фантастический фильм «Довод», принес создателям 363 миллиона долларов и стал рекордным по сборам во время пандемии, когда кинотеатры значительно опустели.
Американский физик, «отец атомной бомбы» Роберт Оппенгеймер внёс важный вклад в современную теорию нейтронных звёзд и чёрных дыр, а также в решение отдельных проблем квантовой механики, квантовой теории поля и физики космических лучей. Оппенгеймер был учителем и пропагандистом науки, отцом-основателем американской школы теоретической физики. С осени 1941 года он руководил группой ученых, изучавшей пути создания атомной бомбы. Разработка смертельного оружия успешно завершилась в 1945 году. Позже ученый выступал за использование атомной энергии только в мирных целях, а также был против создания водородной бомбы.