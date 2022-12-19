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    Вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы

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    Студия Universal Pictures опубликовала 19 декабря трейлер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лента должна выйти в широкий прокат 21 июля 2023 года.

    В ролике сделан акцент на главном герое, которого играет Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), на его чувствах и сомнениях. На его осознании того, сколь ужасным окажется его изобретение.

    «Им не будет страшно, пока не поймут, а не поймут — пока не используют», — говорит он.

    Автор: Universal Pictures/YouTube

    Предыдущий фильм Кристофера Нолана, «Довод», вошел в пятерку самых кассовых фильмов 2020 года, став первым блокбастером в широком прокате после начала пандемии.

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