Вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы

Студия Universal Pictures опубликовала 19 декабря трейлер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лента должна выйти в широкий прокат 21 июля 2023 года.



В ролике сделан акцент на главном герое, которого играет Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), на его чувствах и сомнениях. На его осознании того, сколь ужасным окажется его изобретение.



«Им не будет страшно, пока не поймут, а не поймут — пока не используют», — говорит он.

