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02.07.2020 13:15
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Север Петербурга залил дождь. Посмотрите, кто прячется от него, а кто радуется

На севере Петербурга после полудня 2 июля разразился ливень. В Удельном парке потоп, дороги местами привычно превратились в небольшие речки.

Для многих горожан ливень оказался неожиданным, хотя синоптики предупреждали о нём не раз. Если вы соскучились по дождю, вспомните, как это бывает.

Фонтанка.ру

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В других районах города при этом солнечно.

Летние дожди с грозами продолжаются в Петербурге несколько дней. До сих пор закрыты парки — с 30 июня. Завтра тоже ожидаются осадки, но скорее всего, уже без гроз.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

tomalena
какая заечка фонтаночка, как тепло и мокро
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