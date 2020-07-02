Север Петербурга залил дождь. Посмотрите, кто прячется от него, а кто радуется
На севере Петербурга после полудня 2 июля разразился ливень. В Удельном парке потоп, дороги местами привычно превратились в небольшие речки.
Для многих горожан ливень оказался неожиданным, хотя синоптики предупреждали о нём не раз. Если вы соскучились по дождю, вспомните, как это бывает.
В других районах города при этом солнечно.
Летние дожди с грозами продолжаются в Петербурге несколько дней. До сих пор закрыты парки — с 30 июня. Завтра тоже ожидаются осадки, но скорее всего, уже без гроз.