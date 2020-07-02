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02.07.2020 07:11
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Последний грозовой день в Петербурге. К выходным погода успокоится и потеплеет

Ещё один день с грозами и сильным ветром обещают Санкт-Петербургу синоптики. Но уже завтра будет спокойнее и теплее.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июля будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями, ливнями и грозами. Ветер, в течение дня умеренный, при грозах будет порывистым. Воздух прогреется до 20-22 градусов.

За 56-летнюю историю погодных наблюдений, 2 июля в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 2 июля зафиксировано в 1963 году, минимальная дневная температура составила плюс 8. Самое жаркое – в 2011 году, плюс 31. Обычно (в более чем 75% случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 11 до 23 градусов, напоминает «Яндекс».

В пятницу, 3 июля, тоже возможны дожди, но уже без гроз. Днём станет на градус теплее. А суббота, 4 июля, по данным Росгидромета, пройдет преимущественно без осадков, температура – до 24 градусов.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Непогода вынуждает городской комитет по благоустройству работать в особом режиме с 30 июня, когда во время грозы сильный ветер повалил десятки деревьев. Сады и скверы до сих пор закрыты.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb 
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

13grubyrealist
"У Бога всего много". Будь осмотрительным всегда и везде.;=)
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