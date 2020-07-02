Ещё один день с грозами и сильным ветром обещают Санкт-Петербургу синоптики. Но уже завтра будет спокойнее и теплее.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июля будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями, ливнями и грозами. Ветер, в течение дня умеренный, при грозах будет порывистым. Воздух прогреется до 20-22 градусов.

За 56-летнюю историю погодных наблюдений, 2 июля в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 2 июля зафиксировано в 1963 году, минимальная дневная температура составила плюс 8. Самое жаркое – в 2011 году, плюс 31. Обычно (в более чем 75% случаев) температура воздуха в эти сутки колеблется в пределах от 11 до 23 градусов, напоминает «Яндекс».