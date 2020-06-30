Ветер в Петербурге валит деревья, знаки и заборы. Непогода пришла в город
Обещанный синоптиками и МЧС шторм добрался до Петербурга. Под порывами ветра не могут устоять деревья, заборы из профнастила, а также дорожные знаки. Фотографии разгула стихии начали появляться в соцсетях днём 30 июня.
Читатель сообщил, что большая ветка оторвалась от дерева, растущего рядом с администрацией Адмиралтейского района, ещё одно дерево рухнуло на Южном шоссе. Пострадали насаждения на 13-й линии Васильевского острова и на Заневском проспекте.
На Николая Рубцова, около дома 5, небольшой ветер снёс забор прямо в припаркованный автомобиль,
Плохо закреплёные дорожные знаки также полетели в автомобили.
В центре города из-за шторма, напомним, закрылись все парки.