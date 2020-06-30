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30.06.2020 15:48
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Ветер в Петербурге валит деревья, знаки и заборы. Непогода пришла в город

Обещанный синоптиками и МЧС шторм добрался до Петербурга. Под порывами ветра не могут устоять деревья, заборы из профнастила, а также дорожные знаки. Фотографии разгула стихии начали появляться в соцсетях днём 30 июня.

Читатель сообщил, что большая ветка оторвалась от дерева, растущего рядом с администрацией Адмиралтейского района, ещё одно дерево рухнуло на Южном шоссе. Пострадали насаждения на 13-й линии Васильевского острова и на Заневском проспекте.

На Николая Рубцова, около дома 5, небольшой ветер снёс забор прямо в припаркованный автомобиль,

Фото: читатель «Фонтанки» Владимир
Фото: читатель «Фонтанки» Владимир
ул. Николая Рубцова
ул. Николая РубцоваФото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Оксана Мухина
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

Плохо закреплёные дорожные знаки также полетели в автомобили.

В центре города из-за шторма, напомним, закрылись все парки.

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Комментарии (4)

krasnonosov
"Сорок тысяч лет в гостях у сказки
Звёзды подарили мне на счастье
Силу океана, сердце мертвеца, да.
Там я разучился плакать, мама,
Но реву, когда из-за тумана
Видят паруса мёртвые глаза урагана.

Пай-ра-па-па-ра-па
Дорога в ад,
па-па-ра-па,
Дорога в ад.
Пой ветер нам, гори душа,
Па-ра-па па-ра-па..." (с) "Агата Кристи"
262075211
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Gilka
это смотря где... такой ветер был, думала крышу дома снесет. и все погасло. электричества нет...((
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