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30.06.2020 15:20
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Шторм взял Петербург в кольцо. В центре города закрыты сады и скверы

В преддверии приближающегося к Петербургу шторма в центре города закрылись сады и скверы. Об этом рассказали в комитете по благоустройству Смольного 30 июня.

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Погода

С 13:00 до окончания шторма недоступны для горожан Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад. «Садово-парковым и дорожным предприятиям поручено вести наблюдение за вверенными территориями, чтобы оперативно принимать меры при возникновении нештатных ситуаций», — добавили в комитете.

Согласно сервису «Яндекса», к 15:00 непогода вплотную приблизилась к центру Петербурга. Наиболее интенсивные дожди обрушатся на Петербург с 15 до 18 часов. Коммунальщики готовы к усиленной работе.

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Погода

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Комментарии (5)

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NikiMagnusson
Cады и скверы работали всего два дня...
krasnonosov
"Все мои игрушки, мама,
Разметало ураганом,
Нету больше сказки, мама, мама.

Пай-ра-па-па-ра-па
Дорога в ад,
Па-па-ра-па
Дорога в ад.
Пой ветер нам, гори душа.
Па-ра-па-па..." (с) "Агата Кристи"
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