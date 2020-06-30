В преддверии приближающегося к Петербургу шторма в центре города закрылись сады и скверы. Об этом рассказали в комитете по благоустройству Смольного 30 июня.
С 13:00 до окончания шторма недоступны для горожан Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад. «Садово-парковым и дорожным предприятиям поручено вести наблюдение за вверенными территориями, чтобы оперативно принимать меры при возникновении нештатных ситуаций», — добавили в комитете.
Согласно сервису «Яндекса», к 15:00 непогода вплотную приблизилась к центру Петербурга. Наиболее интенсивные дожди обрушатся на Петербург с 15 до 18 часов. Коммунальщики готовы к усиленной работе.