FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +18
69.95р78.68р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 11:55
2
Печать

На Петербург надвигается шторм. Коммунальщики готовятся откачивать воду, спасатели — освобождать машины от деревьев

Грозы и ливни ожидают Петербург во второй половине дня 30 июня. Ленобласть и вовсе пугают градом.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, во вторник над Северной столицей будет греметь и лить, а ветер разгонится до 23 м/с. Дачникам придётся понервничать — синоптики в отдельных районах Ленобласти прогнозируют град. Какой величины он будет на сей раз — загадка.

По данным ГУП «Водоканал», наиболее интенсивные дожди обрушатся на Петербург с 15 до 18 часов. Коммунальщики уже приготовили свои передвижные насосные установки, чтобы откачивать воду в наиболее проблемных районах города, которые постоянно затапливает после ливней.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Devis
А куда они ее откачивать собираются?????
Обратно, в небо?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний