На Петербург надвигается шторм. Коммунальщики готовятся откачивать воду, спасатели — освобождать машины от деревьев

Грозы и ливни ожидают Петербург во второй половине дня 30 июня. Ленобласть и вовсе пугают градом.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, во вторник над Северной столицей будет греметь и лить, а ветер разгонится до 23 м/с. Дачникам придётся понервничать — синоптики в отдельных районах Ленобласти прогнозируют град. Какой величины он будет на сей раз — загадка.



По данным ГУП «Водоканал», наиболее интенсивные дожди обрушатся на Петербург с 15 до 18 часов. Коммунальщики уже приготовили свои передвижные насосные установки, чтобы откачивать воду в наиболее проблемных районах города, которые постоянно затапливает после ливней.

