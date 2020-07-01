Сады и скверы в Петербурге останутся закрытыми как минимум до 2 июля, но не из-за коронавируса, а из-за плохой погоды.

Комитет по благоустройству 1 июля продолжает работу в особом режиме, сообщает его пресс-служба. Поскольку сохраняется вероятность дождей и сильного ветра порывами до 17 м/с, принято решение как минимум до завтра не открывать сады и скверы, закрытые накануне. Ещё 30 июня для обеспечения безопасности граждан были закрыты Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.