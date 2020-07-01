Сады и скверы в Петербурге останутся закрытыми как минимум до 2 июля, но не из-за коронавируса, а из-за плохой погоды.
Комитет по благоустройству 1 июля продолжает работу в особом режиме, сообщает его пресс-служба. Поскольку сохраняется вероятность дождей и сильного ветра порывами до 17 м/с, принято решение как минимум до завтра не открывать сады и скверы, закрытые накануне. Ещё 30 июня для обеспечения безопасности граждан были закрыты Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.
Судя по соцсетям, сегодня в Петербурге пока не наблюдается таких серьёзных последствий непогоды, как вчера. Очевидцы до сих пор делятся видеозаписями впечатливших их сценок, снятых во время дождя 30 июня. Например, кто-то занимался спортом под «душем».
Очередной пример «танцующих плит» показывает Вячеслав в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Вчера во время дождя поток воды в ливневой канализации гнал перед собой воздух, который находил выход через бетонные плиты — крышки ливневого коллектора», — поясняет автор видео.
30 июня из-за сильного ветра в Петербурге на территориях, подведомственных комитету по благоустройству, упали 57 деревьев, 18 — на проезжую часть. Специалисты садовых предприятий распиливают и вывозят их, а также следят за тем, чтобы поваленные стволы и ветви не мешали пешеходам и транспорту.
Работники дорожных предприятий также пребывают в состоянии полной готовности. Они проводят уборку улиц и следят за исправностью водоотводных устройств системы городской канализации, отмечается в сообщении. При ухудшении погодных условий комитет рекомендует жителям и гостям города быть предельно осторожными, держаться подальше от деревьев и не парковать под ними машины. В комитете круглосуточно работает дежурная служба, принимающая информацию об упавших деревьях и происшествиях на улично-дорожной сети (8–812–314–60–13).