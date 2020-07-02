Среди умерших от коронавируса в Петербурге 22-летняя девушка. Самому взрослому из них 91 год

Смертельная статистика по коронавирусу, опубликованная комитетом по здравоохранению 2 июля, несколько «помолодела» относительно той, которую обычно предоставляют в его пресс-службе. Среди умерших есть совсем юная петербурженка.



Как сообщают представители ведомства, в городе зарегистрировано еще 45 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Из них 40 — на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и пять — на основе медицинских свидетельств. Среди умерших — 25 мужчин от 42 лет до 91 года и 20 женщин от 22 до 90 лет.

