Среди умерших от коронавируса в Петербурге 22-летняя девушка. Самому взрослому из них 91 год
Смертельная статистика по коронавирусу, опубликованная комитетом по здравоохранению 2 июля, несколько «помолодела» относительно той, которую обычно предоставляют в его пресс-службе. Среди умерших есть совсем юная петербурженка.
Как сообщают представители ведомства, в городе зарегистрировано еще 45 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Из них 40 — на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и пять — на основе медицинских свидетельств. Среди умерших — 25 мужчин от 42 лет до 91 года и 20 женщин от 22 до 90 лет.
«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19. Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания: гипертоническая болезнь, кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, церебро-васкулярная болезнь, хроническая обстуктивная болезнь легких, онкологические заболевания», — добавили в комздраве.
Ранее стало известно о 258 заболевших СOVID-19 петербуржцах, а также о 849 выздоровевших и 45 умерших от коронавируса жителях Северной столицы.