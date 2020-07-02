FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 12:21
1
Печать

Среди умерших от коронавируса в Петербурге 22-летняя девушка. Самому взрослому из них 91 год

Смертельная статистика по коронавирусу, опубликованная комитетом по здравоохранению 2 июля, несколько «помолодела» относительно той, которую обычно предоставляют в его пресс-службе. Среди умерших есть совсем юная петербурженка.

Как сообщают представители ведомства, в городе зарегистрировано еще 45 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Из них 40 — на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и пять — на основе медицинских свидетельств. Среди умерших — 25 мужчин от 42 лет до 91 года и 20 женщин от 22 до 90 лет.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19. Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания: гипертоническая болезнь, кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, церебро-васкулярная болезнь, хроническая обстуктивная болезнь легких, онкологические заболевания», — добавили в комздраве.

Ранее стало известно о 258 заболевших СOVID-19 петербуржцах, а также о 849 выздоровевших и 45 умерших от коронавируса жителях Северной столицы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

22ilves
А по 22 - ти летней уточнить не судьба? И еще. Если у всех - хронические заболевания, так лучше, может быть, начинать не с возраста, а с перечня болезней? Хотя возраст, конечно, выглядит более аттрактивно с т.з. раскрутки паники. Особенно для тех, кто дальше заголовка не читает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний