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02.07.2020 10:35
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Петербург опять обогнал Москву по количеству подтверждённых смертей от коронавируса за сутки

Смерть 45 петербуржцев с коронавирусом подтверждена к 2 июля. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, всего с начала пандемии от новой инфекции скончались 1 227 жителей Северной столицы.

При этом Москва, которая на протяжении последних нескольких месяцев занимала лидирующую позицию среди российских городов, где ежедневно регистрируется наибольшее число умерших, сегодня перестала занимать первое место по этому показателю, уступив его Петербургу. В столице подтверждена смерть еще 39 человек, а всего их 3 870.

В России за минувшие сутки стало известно о 147 умерших, у которых подтвердился COVID-19. Общее количество летальных случаев по стране — 9683.

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Комментарии (3)

krasnonosov
Интересно, они успели проголосовать за поправки?
SlawaPiter
Беглов получит орден от пенсионного фонда !
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