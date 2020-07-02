В Петербурге выявлено 258 случаев заболевания COVID-19. Это меньше, чем накануне
Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили по всей стране, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по этому показателю, несмотря на существенное снижение, остается Москва с 662 случаями, а следом за ней по-прежнему идет Московская область с 317. Петербург сегодня оказался на 4 месте. С начала пандемии в городе нашли уже 24 727 заразившихся.
В городском оперативном штабе уточнили, что за сутки на COVID-19 обследовали 16426 человек, а под медицинским наблюдением остаются 1992.
С начала пандемии в России выявили уже 661 165 случаев COVID-19, что остается третьим результатом в мире после Бразилии (1,4 миллиона) и США (почти 2,7 миллиона). Вылечиться от коронавируса удалось 428 978 россиянам, а для 9 683 он закончился летальным исходом.
После долгого снижения ежедневного прироста заболевших в Петербурге их число пошло вверх 30 июня, подскочив с 219 до 253. В первый день июля их было уже 262. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что горожане стали ходить на массовые мероприятия и забывать про меры предосторожности.