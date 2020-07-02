В Петербурге выявлено 258 случаев заболевания COVID-19. Это меньше, чем накануне

Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили по всей стране, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по этому показателю, несмотря на существенное снижение, остается Москва с 662 случаями, а следом за ней по-прежнему идет Московская область с 317. Петербург сегодня оказался на 4 месте. С начала пандемии в городе нашли уже 24 727 заразившихся.



В городском оперативном штабе уточнили, что за сутки на COVID-19 обследовали 16426 человек, а под медицинским наблюдением остаются 1992.

