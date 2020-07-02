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02.07.2020 10:33
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В Петербурге выявлено 258 случаев заболевания COVID-19. Это меньше, чем накануне

Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили по всей стране, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по этому показателю, несмотря на существенное снижение, остается Москва с 662 случаями, а следом за ней по-прежнему идет Московская область с 317. Петербург сегодня оказался на 4 месте. С начала пандемии в городе нашли уже 24 727 заразившихся.

В городском оперативном штабе уточнили, что за сутки на COVID-19 обследовали 16426 человек, а под медицинским наблюдением остаются 1992.

С начала пандемии в России выявили уже 661 165 случаев COVID-19, что остается третьим результатом в мире после Бразилии (1,4 миллиона) и США (почти 2,7 миллиона). Вылечиться от коронавируса удалось 428 978 россиянам, а для 9 683 он закончился летальным исходом.

После долгого снижения ежедневного прироста заболевших в Петербурге их число пошло вверх 30 июня, подскочив с 219 до 253. В первый день июля их было уже 262. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что горожане стали ходить на массовые мероприятия и забывать про меры предосторожности.

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Комментарии (1)

260852561
"После долгого снижения ежедневного прироста заболевших в Петербурге их число пошло вверх 30 июня, подскочив с 219 до 253. В первый день июля их было уже 262. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что горожане стали ходить на массовые мероприятия и забывать про меры предосторожности."
Попросту говоря, в последнее питерцы забили на эти меры предосторожности, что очень хорошо видно при поездках в общественном транспорте, включая и метро, где на входе стоят дежурные, которые абсолютно никак не могут воздействовать на "безмасочников". А где меры жёсткого контроля за масочным режимом со стороны местной власти? Если надеяться только на сознательность горожан, то толку от этого не будет. Причём эти меры воздействия на беспечных нарушителей надо вводить как можно быстрей, чтобы не стать Петербургу в скором времени единоличным лидером по заболеваемости и смертности в России. Причём по смертности город и так уже вырвался вперёд. Очень печальное первенство для "культурной столицы", увы.
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