Тишину в Муринском парке отстаивали в драке. Интеллигентно выпивающим на свежем воздухе не понравилась громкая музыка

Недавно открывшуюся зеленую зону в Калининском районе не смогли поделить двое жителей Петербурга. Один из них планировал провести время за неспешной беседой с другом, другой — насладиться музыкой. Как это часто бывает на свежем воздухе, не обошлось без алкоголя.



Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, накануне около девяти вечера в полицию поступило сообщение о драке в Муринском парке. По словам заявителя, он беседовал с другом на лавочке. Через некоторое время напротив них сел мужчина, который громко включил музыку. Ему сделали замечание, но он якобы ответил грубостью, чем спровоцировал конфликт. За всем этим последовала драка.

