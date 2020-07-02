Тишину в Муринском парке отстаивали в драке. Интеллигентно выпивающим на свежем воздухе не понравилась громкая музыка
Недавно открывшуюся зеленую зону в Калининском районе не смогли поделить двое жителей Петербурга. Один из них планировал провести время за неспешной беседой с другом, другой — насладиться музыкой. Как это часто бывает на свежем воздухе, не обошлось без алкоголя.
Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, накануне около девяти вечера в полицию поступило сообщение о драке в Муринском парке. По словам заявителя, он беседовал с другом на лавочке. Через некоторое время напротив них сел мужчина, который громко включил музыку. Ему сделали замечание, но он якобы ответил грубостью, чем спровоцировал конфликт. За всем этим последовала драка.
Такую же версию позже представил и его приятель, но добавил, что в тот вечер оба были слегка под градусом.
Любитель громкой музыки успел убежать до приезда полиции. Одного из двух друзей госпитализировали, так как во время драки он упал и ударился головой. В больнице ему оказали медпомощь, после чего он самостоятельно покинул приемный покой.