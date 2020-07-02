Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, «Форд Эскейп» ( Escape переводится с английского в том числе как «побег». – Прим. ред. ) врезался в заведение на Гренадерской улице, 22, на большой скорости. Водитель и пассажир спешно покинули место происшествия. В этот момент в помещении находились работники и владелец точки питания, они не пострадали. «Форд» с места ДТП был доставлен на штрафстоянку.

«Заявления от владельца заведения в полицию не поступало. Полицией проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего. Также сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения человека, сидевшего за рулем иномарки в момент ДТП», - отмечается в сообщении.

«Фонтанка» уже рассказывала об этой аварии, которая произошла 1 июля около 12:50. Автомобиль вынес стекло кебабной, работающего на вынос. «Видимо, очень хотел войти», - шутят в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Показываем фотографии из группы, демонстрирующие, как место ДТП выглядело изнутри кафе.