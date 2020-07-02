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02.07.2020 08:58
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Полиция разыскивает водителя «Эскейпа», въехавшего в кафе, хотя владелец заявления не подал

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивает водителя, въехавшего в кафе около станции метро «Выборгская».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, «Форд Эскейп» (Escape переводится с английского в том числе как «побег». – Прим. ред.) врезался в заведение на Гренадерской улице, 22, на большой скорости. Водитель и пассажир спешно покинули место происшествия. В этот момент в помещении находились работники и владелец точки питания, они не пострадали. «Форд» с места ДТП был доставлен на штрафстоянку.

«Заявления от владельца заведения в полицию не поступало. Полицией проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего. Также сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения человека, сидевшего за рулем иномарки в момент ДТП», - отмечается в сообщении.

«Фонтанка» уже рассказывала об этой аварии, которая произошла 1 июля около 12:50. Автомобиль вынес стекло кебабной, работающего на вынос. «Видимо, очень хотел войти», - шутят в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Показываем фотографии из группы, демонстрирующие, как место ДТП выглядело изнутри кафе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (5)

Olen
Не заберёт.
В данном конкретном случае это вещдок в деле о население вреда чужому имуществу. А так как именно он владелец средства повышенной опасности с помощью которого и был нанесён вред, то либо ему придется возместить нанесённый ущерб, либо придумать жуткую историю об угоне краже и чего-нибудь, но очень желательно до момента совершения данного ДТП.
Lets
Через 2 месяца водитель заберёт машину со стоянки. Правда придётся оплатить стоянку. Ну или придёт и скажет : я владелец, кто был за рулём, хз, вам надо, вы и ищите, а машину отдайте....
мухомор
Что значит "хотя"?
Наличие заявления жральни теперь как-то влияет на розыск виновника ДТП?
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