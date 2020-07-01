Заскочил за шавермой. Автомобиль въехал в кафе на Лесном прямо сквозь стену
Курьёзное ДТП произошло днём 1 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
Тяжёлый внедорожник влетел в кафе-кебабную на Лесном проспекте около станции метро «Выборгская», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Особой пикантности добавляет объявление о том, что заведение работает только на вынос. Подписчики шутят: «Ты не ты, когда голоден».
Подписчица группы Ольга, по её словам, видела сам момент ДТП. «Я стояла во втором потоке машин от светофора на встречке, когда он входил в левый поворот на скорости, и его понесло», — рассказывает она. По словам Екатерины, водитель сбежал.
В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» рассказали, что ДТП обошлось без пострадавших. «На месте никого нет», — отметили в Госавтоинспекции.