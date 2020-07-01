Циклон, который принёс в Санкт-Петербург шторм, продолжает влиять на погоду. Первый день июля обещает быть примерно таким же, как последний день июня.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июля ожидаются кратковременные дожди, днём местами ливни и грозы с сильным порывистым ветром. При этом сегодня чуть прохладнее, чем вчера – 19-21 градус. Атмосферное давление практически не изменится.

По данным «Яндекса», согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, 1 июля в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, температура – от 11 до 22 градусов. Самое холодное 1 июля выдалось в 1969 году, плюс 4, а самое жаркое – в 2011 году, плюс 30. Самый сильный ветер скоростью до 8,7 м/с был зафиксирован в 1976 году. Сегодня ожидается повышенная для 1 июля скорость ветра — 6,6 м/с c порывами до 16,3 м/с.