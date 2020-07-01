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01.07.2020 07:16
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Ещё один день с грозами обещают Петербургу синоптики. Рекорд может поставить ветер

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Циклон, который принёс в Санкт-Петербург шторм, продолжает влиять на погоду. Первый день июля обещает быть примерно таким же, как последний день июня.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июля ожидаются кратковременные дожди, днём местами ливни и грозы с сильным порывистым ветром. При этом сегодня чуть прохладнее, чем вчера – 19-21 градус. Атмосферное давление практически не изменится.

По данным «Яндекса», согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, 1 июля в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, температура – от 11 до 22 градусов. Самое холодное 1 июля выдалось в 1969 году, плюс 4, а самое жаркое – в 2011 году, плюс 30. Самый сильный ветер скоростью до 8,7 м/с был зафиксирован в 1976 году. Сегодня ожидается повышенная для 1 июля скорость ветра — 6,6 м/с c порывами до 16,3 м/с.

Завтра тоже возможны грозы, при этом воздух потеплеет на два градуса – до 21-23. Атмосферное давление начнёт понемногу повышаться.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

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