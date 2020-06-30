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30.06.2020 15:47
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«Ленинградские Мальдивы» лишили незаконных подъездов. Отдыхающие угрожают экологии

Дорожники уничтожили незаконные подъезды к озеру Донцо в Волосовском районе Ленинградской области. Его популярность среди отдыхающих стала грозить экологическими проблемами.

Как сообщили 30 июня в дорожном комитете Ленобласти, тяжелая техника Волосовского ДРСУ по поручению ГКУ «Ленавтодор» перекопала восемь нелегальных подъездов к озеру Донцо. В общей сложности было ликвидировано почти 70 метров дорог. По ним автомобилисты подъезжали практически вплотную к озеру, люди оставляли после себя стихийные свалки мусора на побережье и нередко мыли машины у воды.

Дорожный комитет Ленобласти

Озеро расположено примерно в 97 километрах от Петербурга, на территории природного памятника «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо». За лазурный цвет воды и белый песок в народе его называют «Ленинградскими Мальдивами». Другое название водоема — пруд Кюрлевского карьера. Раньше там добывали известь, и сочетание чистой воды и мелового дна создает необычный оттенок на поверхности озера.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (5)

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Nafanka
Когда это ПОНАЕХАЛОВО научится СЕБЯ ВЕСТИ за пределами СВОЕГО родного курятника, можно уже по "охотничьим тропам" группами по 2-3 человека пускать к памятникам природы минут на 15... )))
Nafanka
Мало перекопали! Надо рвы сделать шириной 5 метров и глубиной 2 метра, как раз, чтобы стандартный внедорожник проваливался "без остатка"...
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