Намеки на эрекцию привели к возбуждению. УФАС заинтересовалось непристойной рекламой «сказочного» общепита

Петербургское управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении ООО «Династия». Поводом стала непристойная реклама.

Как сообщило УФАС 29 июня, ведомство получило жалобы от петербуржцев, которые возмутились рекламой кафе, названной в честь сказочного персонажа. Как уточняют антимонопольщики, жаловались на рекламные баннеры с текстом: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак». Все это сопровождалось непристойной иллюстрацией. Рекламодателем является как раз ООО «Династия».

Напомним, антимонопольной службе время от времени приходится брать на себя функции полиции нравов. Громкой, в частности, стала история с рекламой строительной компании, где был слоган «Сосну в подарок». Еще раньше в Петербурге не прижился слоган «Раньше покупать квартиру любовнице было неудобно. Теперь удобно».