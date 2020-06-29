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29.06.2020 17:38
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Намеки на эрекцию привели к возбуждению. УФАС заинтересовалось непристойной рекламой «сказочного» общепита

Петербургское управление антимонопольной службы возбудило дело в отношении ООО «Династия». Поводом стала непристойная реклама.

Как сообщило УФАС 29 июня, ведомство получило жалобы от петербуржцев, которые возмутились рекламой кафе, названной в честь сказочного персонажа. Как уточняют антимонопольщики, жаловались на рекламные баннеры с текстом: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак». Все это сопровождалось непристойной иллюстрацией. Рекламодателем является как раз ООО «Династия».

Напомним, антимонопольной службе время от времени приходится брать на себя функции полиции нравов. Громкой, в частности, стала история с рекламой строительной компании, где был слоган «Сосну в подарок». Еще раньше в Петербурге не прижился слоган «Раньше покупать квартиру любовнице было неудобно. Теперь удобно».

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Комментарии (9)

alex1986
В меру испорченности каждого, да с лёгким юморцом, картинка вполне адекватная. История высосана из пальца.
Olen
Пошловатая конечно.
Лучше бы деньги на качественные муляжи блюд истратили.

Да и непонятно чем глазунья с сосиской мне утром "помогут" :)
LGlo
У этого заведения почти вся реклама на грани фола :-) Яндекс.Картинки показывает подборочку.
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