Гендиректора ГК «Пионер» нашли мертвым в собственном кабинете. СМИ утверждают, что в его предсмертной записке сообщалось о долгах

Совладелец и генеральный директор строительной группы компаний «Пионер» Андрей Грудин 27 июня найден мертвым в собственном офисе в Москве. Рядом с ним обнаружена предсмертная записка, сообщает «Интерфакс». В ней, по данным агентства, говорилось о высокой долговой нагрузке.



Представитель ГК «Пионер» заявил, что уход ее основателя из жизни «не связан с деятельностью компании и тем более с ее финансовым состоянием».



«Это – огромная потеря для всех нас! Он был выдающимся бизнесменом, надежным партнером, примером для сотрудников и сердцем ГК «Пионер». Наработанные под руководством Андрея Грудина компетенции команды ГК «Пионер» позволят обеспечить преемственность и стабильную работу всех подразделений», - сказано в сообщении на сайте группы компаний.

