Гендиректора ГК «Пионер» нашли мертвым в собственном кабинете. СМИ утверждают, что в его предсмертной записке сообщалось о долгах
Совладелец и генеральный директор строительной группы компаний «Пионер» Андрей Грудин 27 июня найден мертвым в собственном офисе в Москве. Рядом с ним обнаружена предсмертная записка, сообщает «Интерфакс». В ней, по данным агентства, говорилось о высокой долговой нагрузке.
Представитель ГК «Пионер» заявил, что уход ее основателя из жизни «не связан с деятельностью компании и тем более с ее финансовым состоянием».
«Это – огромная потеря для всех нас! Он был выдающимся бизнесменом, надежным партнером, примером для сотрудников и сердцем ГК «Пионер». Наработанные под руководством Андрея Грудина компетенции команды ГК «Пионер» позволят обеспечить преемственность и стабильную работу всех подразделений», - сказано в сообщении на сайте группы компаний.
Андрей Грудин был выходцем из Петербурга. Он получал экономическое образование в СПбГУ, а техническое — в Ленинградском кораблестроительном институте (Сейчас — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет). До 2001 года предприниматель был акционером одного из крупнейших предприятий по поставкам строительных материалов, оборудования и металлопроката в Петербурге «Петростройкомплект».
По данным СПАРК, 50% ГК «Пионер» принадлежит подконтрольной Грудину петербургской фирме «Новый Колизей». Также его семья владеет зеленогорским курортным комплексом «Первая линия».
Общая площадь проектов ГК «Пионер» в Москве составляет 2,3 млн кв.м, в Петербурге — около 700 кв.м. Девелопер построил в городе на Неве ЖК «Новый Колизей», «Новая Высота», «Шуваловские Высоты», дом на Арсенальной набережной, апарт-отель и жилой комплекс YE’S, ЖК LIFE-Приморский, а также загородный комплекс «Первая Линия». Сейчас компания возводит ЖК LIFE-Лесная.