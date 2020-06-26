В Ленинградском зоопарке паника и суматоха перед открытием. К рыбам будут пускать только в маске и перчатках
Ленинградский зоопарк быстрыми темпами готовится к открытию. Большинство животных уже на улице, но к некоторым можно будет попасть только в защите, сообщила директор Ирина Скиба.
«Животные соскучились по посетителям. Как и мы. Мы так счастливы, что у нас 29-го начнется работа, что весь коллектив просто сегодня ликует. Ну и, конечно, у нас такая суматоха и паника. Потому как постановление вышло вчера к вечеру и сегодняшний день получился суматошный из-за подготовки к открытию», — рассказала она 26 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
По её словам, меры безопасности в зоопарке будут обычные — маски, перчатки при посещении закрытых помещений. В большинстве случаев они не потребуются, за одним исключением.
«У нас все животные практически на улице. Июнь очень жаркий и теплый, и наших питомцев вы можете увидеть уже в их летних вольерах. Единственное место, которое закрытое и можно будет посмотреть в масках и с перчатками, — это наше ихтиологическое хозяйство, первый этаж экзотариума, где у нас изумительная коллекция рыб, кораллов и других беспозвоночных», — пояснила Ирина Скиба.
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🎉Ленинградский зоопарк открывается с 29 июня🎉 ⠀ Для комфортного и безопасного нахождения на территории мы просим вас соблюдать следующие правила: ⠀ • Вход на территорию осуществляется только в масках и перчатках; ⠀ • Просим вас соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Для вашего удобства мы сделали специальные разметки на территории. ⠀ С актуальными ценами вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Стоимость билетов». ⠀ Все вышеперечисленные правила созданы ради вашей безопасности. ⠀ Режим работы зоопарка с 10:00 до 20:00 (кассы закрываются на час раньше). ⠀ Мы желаем благополучия вам и вашим близким!❤️
Она добавила, что билеты в зоопарк можно будет купить только в кассах. Онлайн-продажи не будет. Но очередей быть не должно — откроют все кассы сразу. Все лавочки в зоопарке расставили в 1,5 метра друг от друга и разметили социальную дистанцию, чтобы посетителям удобнее было её соблюдать.