Ленинградский зоопарк быстрыми темпами готовится к открытию. Большинство животных уже на улице, но к некоторым можно будет попасть только в защите, сообщила директор Ирина Скиба.



«Животные соскучились по посетителям. Как и мы. Мы так счастливы, что у нас 29-го начнется работа, что весь коллектив просто сегодня ликует. Ну и, конечно, у нас такая суматоха и паника. Потому как постановление вышло вчера к вечеру и сегодняшний день получился суматошный из-за подготовки к открытию», — рассказала она 26 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».