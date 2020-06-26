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26.06.2020 18:05
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Мобильность на «пять». На Ленинском проспекте для придомового голосования приспособили тележку из «Пятерочки»

Участковая избирательная комиссия № 1133 в Петербурге проводит придомовое голосование по поправкам в Конституцию за столиком, а все необходимое для этого привезли с собой на тележке из продуктового магазина. Процесс 26 июня запечатлел координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

Фото: координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански
Фото: координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански

Выездное голосование УИК № 1133 проходит во двора дома № 53/1 по Ленинскому проспекту. Члены комиссии выдают бюллетени за столиком. А для того, чтобы привезти все необходимое для плебисцита, воспользовались тележкой из «Пятерочки».

координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански

Напомним, ранее петербуржец запечатлел вброс бюллетеней в переносную урну в Калининском районе.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня до 1 июля включительно. Кроме традиционного формата голосования на избирательных участках комиссии также выезжают на придомовое. Жаркая погода в Петербурге способствует тому, что они располагаются либо в легких шатрах с открытыми стенками, либо прямо под открытым небом: на скамейках, детских и спортивных площадках, в скверах.

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Комментарии (9)

krasnonosov
А в корзине овощи? Или овощи в данном случае вокруг корзины?
262015491
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lietuva
А какая разница - откуда телега ? Молодцы , проявили смекалку . Разве законом запрещено использовать телеги из "Пятёрочки" при голосовании по изменениям в Конституции ? Да хоть на самокате . Главное , чтобы эти изменения были всенародно приняты . Назло "пятой колонне" .
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