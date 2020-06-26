Мобильность на «пять». На Ленинском проспекте для придомового голосования приспособили тележку из «Пятерочки»
Участковая избирательная комиссия № 1133 в Петербурге проводит придомовое голосование по поправкам в Конституцию за столиком, а все необходимое для этого привезли с собой на тележке из продуктового магазина. Процесс 26 июня запечатлел координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.
Выездное голосование УИК № 1133 проходит во двора дома № 53/1 по Ленинскому проспекту. Члены комиссии выдают бюллетени за столиком. А для того, чтобы привезти все необходимое для плебисцита, воспользовались тележкой из «Пятерочки».
координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански
Напомним, ранее петербуржец запечатлел вброс бюллетеней в переносную урну в Калининском районе.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня до 1 июля включительно. Кроме традиционного формата голосования на избирательных участках комиссии также выезжают на придомовое. Жаркая погода в Петербурге способствует тому, что они располагаются либо в легких шатрах с открытыми стенками, либо прямо под открытым небом: на скамейках, детских и спортивных площадках, в скверах.