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24.06.2020 14:00
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Врачи спасают трёхлетнего мальчика после падения из окна. Родные отвлеклись, сетка не выдержала

Стремление петербуржцев спастись от жары и как можно шире открыть окна закончилось падением из окна трёхлетнего мальчика. Москитная сетка под его весом порвалась на окне первого этажа. Недалеко была бабушка. В момент происшествия она отвлеклась.

По информации «Фонтанки», ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализировали в детский многопрофильный клинический центр высоких технологий им. К. А. Раухфуса. Спасателей на проспект Культуры, 6, вызвали накануне около 14 часов.

Как 24 июня сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти, по факту произошедшего проводится проверка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

258082471
На первом этаже не грех и решетки на окна ставить
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