Врачи спасают трёхлетнего мальчика после падения из окна. Родные отвлеклись, сетка не выдержала

Стремление петербуржцев спастись от жары и как можно шире открыть окна закончилось падением из окна трёхлетнего мальчика. Москитная сетка под его весом порвалась на окне первого этажа. Недалеко была бабушка. В момент происшествия она отвлеклась.



По информации «Фонтанки», ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализировали в детский многопрофильный клинический центр высоких технологий им. К. А. Раухфуса. Спасателей на проспект Культуры, 6, вызвали накануне около 14 часов.



Как 24 июня сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти, по факту произошедшего проводится проверка.

