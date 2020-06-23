Купаться в Петербурге негде. Роспотребнадзор забраковал городские пляжи
Петербургское управление Роспотребнадзора отчиталось о состоянии акваторий городских пляжей. Ни один для отдыха не годится.
Как сообщает ведомство 23 июня, речь идет о 24 пляжах, на которых взяли 300 проб воды. Все они не соответствуют санитарно-химическим и микробиологическим требованиям.
В списке Роспотребнадзора акватории Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая гора», «Новый»), Финского залива (пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи»), «Дюны», «Морские Дубки», оз. Безымянное, р. Ижора (пляжи «Взрослый» и «Детский»).
При этом ранее администрация Курортного района отчиталась, что пляжи готовы к летнему сезону. Впрочем, практика показывает, что петербуржцы не слишком внимательно прислушиваются не только к рекомендациям Роспотребнадзора, но и к прямым запретам администрации. Наглядно это было продемонстрировано 18 июня на пляже формально закрытого из-за коронавирусных ограничений Парка 300-летия Петербурга.