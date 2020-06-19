Пляжи Курортного района проверили и почистили к сезону купания

Пляжи Курортного района готовы к летнему сезону. Как 19 июня сообщили в местной администрации, водолазы проверили водоёмы, убрали опасный мусор, тростник и водоросли. Специалисты МЧС и Роспотребнадзора нарушений не увидели. Все зоны отдыха оборудованы кабинками для переодевания, зонтиками, мусорками, спасательным оборудованием и туалетами.
К 15 июля закончатся работы на Офицерском пляже у озера Разлив в Сестрорецке. Там появятся питьевые фонтаны, душевые кабины и раздевалки. Благоустройство уже завершилось на пляже «Ласковый». Теперь горожане могут оставить велосипеды на двух парковках.
У акватории Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив находятся 14 пляжей, их общая площадь — 90 гектаров. Там можно загорать, заниматься спортом и играть с детьми. При этом того, что вода будет чистой, службы не гарантируют.