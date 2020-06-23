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23.06.2020 08:14
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«Питерское лето удивляет». Синоптики рассказали о странностях погоды и о том, что ждёт горожан во вторник

«Питерское лето удивляет: пятый день подряд солнце!» — написал в своих соцсетях 23 июня ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В восторг от погоды приходят не только жители Северной столицы, но и синоптики.

По прогнозам, во вторник в Петербурге тон будет задавать антициклон, а это значит, что весь день можно будет радоваться штилю, жаре и почти безоблачному голубому небу. Столбики термометров поднимутся до 26 градусов, а в среду будет ещё жарче.

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Комментарии (3)

alexpv
Чему тут радоваться то? Пыль столбом, духота.
Хорошо, это когда днём жарко, а ночью льет проливной освежающий дождь с грозой.
А для Питера больше 22 градусов и без дождя уже не комфорт.
BigWad
Не люблю жару...
Ольга Павлова
Такая жара в Питере может радовать только неработающих.
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