«Питерское лето удивляет». Синоптики рассказали о странностях погоды и о том, что ждёт горожан во вторник

«Питерское лето удивляет: пятый день подряд солнце!» — написал в своих соцсетях 23 июня ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В восторг от погоды приходят не только жители Северной столицы, но и синоптики.



По прогнозам, во вторник в Петербурге тон будет задавать антициклон, а это значит, что весь день можно будет радоваться штилю, жаре и почти безоблачному голубому небу. Столбики термометров поднимутся до 26 градусов, а в среду будет ещё жарче.

